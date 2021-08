Brucia la Calabria, gli incendi fanno due vittime: muoiono zia e nipote

Gli incendi che in queste ore stanno devastando la Calabria hanno anche fatto due vittime: sono Margherita Cilione di 53 anni e Antonino Cilione di 34 anni. Zia e nipote sono morti per ustioni dovute all’incendio di vaste proporzioni che ha interessato l’area dell’Aspromonte. La tragedia è avvenuta a San Lorenzo, in località Gutta, in provincia di Reggio Calabria poco prima delle 15.

Come riporta anche ReggioToday, gli incendi vanno avanti dalla notte, spinti dal forte vento di ieri con ingenti danni. Fiamme altissime hanno bruciato oliveti secolari, piantagioni di albero da frutto e con loro il duro lavoro di anni di tanti imprenditori agricoli. Sempre nel calabrese, le fiamme hanno distrutto un’impresa agricola dalla quale, per fortuna, si sono salvati gli animali.

Intanto i vigili del fuoco sono intervenuti con cinque autobotti ma non si è potuto fare molto proprio per le alte fiamme e la notte non ha permesso l’intervento di spegnimento dall’alto. Stamattina i canadair hanno ripreso a volare e far rifornimento nelle acque del mare di San Lorenzo e rivolare su fino a Roccaforte per spegnere i fuochi ancora attivi.

Francesco Saccà, imprenditore agricolo del posto, si è sfogato su Facebook: “Anni di sacrifici e di passione per la propria terra. La terra dei tuoi antenati, della tua famiglia. Una terra che tutti abbandonano. Una terra difficile e bellissima. Una terra che continua a vivere grazie al lavoro instancabile mio e dei miei collaboratori. Una terra vituperata e massacrata ogni giorno. Una terra di cui tutti parlano ma nessuno fa nulla per risollevarla. Una terra che non ho abbandonato e non abbandonerò mai. Una terra che continuerà a vivere e ricomincerà a vivere. Una terra che non è nostra ma in prestito dai nostri figli e che cercherò di restituire nel miglior modo possibile. Il fuoco è vita e distruzione. Ieri è stato distruzione. Siamo stati cancellati”.