Incendi in Versilia e nel Carso: evacuate mille persone

Oltre mille persone sono state evacuate dall'inizio dell'enorme incendio divampato in Versilia lunedì scorso. Le fiamme, partite dalle colline di Massarosa, si sono estese nei territori vicini, fino a toccare il comune di Camaiore e alcune frazioni del Comune di Lucca. Come spiegato dalla Protezione civile regionale della Regione Toscana, ci sono circa 500 sono le persone evacuate nel territorio di Massarosa (la prima notte circa 200 a Pieve Elici, Miglianello, Montigiano e Scherzi; circa 120 a Gualdo, 50 tra Ronco, Bicocca, Polla del Morto e Acquachiara e 60 a Panicale la notte scorsa). Altri 370 nel comune di Camaiore (a Fibbialla circa 200 e Valpromaro circa 170). Nel territorio del comune di Lucca altri 200 tutti nella frazione di Piazzano, evacuata stanotte mentre nella frazione di Castiglioncello, pur non essendo scattata l'ordinanza, sono state fatte allontanare 20 persone in forma precauzionale.

Oltre 100 vigili del fuoco sono in azione tra le frazioni di Chiatri, Fibialla, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Val Promaro e Piazzano. In quest’ultima località le squadre hanno arrestato l’avanzare del fronte di fiamma, evitando il coinvolgimento del centro abitato, già evacuato precedentemente. Le operazioni di spegnimento continuano soprattutto nella zona di Massarosa. In supporto al dispositivo di soccorso locale stanno ancora operando squadre provenienti dai comandi di Firenze, Pisa, Livorno, Massa Carrara, Grosseto, Siena, Arezzo e rinforzi extra-regionali, giunti dai comandi di Torino, Cuneo, Varese, Cremona e Bologna. Attualmente il lavoro delle squadre a terra si sta concentrando sul territorio di Gualdo, dalle prime ore del mattino sono in volo un Canadair e un elicottero del Corpo nazionale.

Operazioni di spegnimento che vanno avanti anche nella zona del Carso, in particolare i territori compresi tra la provincia di Gorizia e quella di Trieste. Sono 60 i vigili del fuoco al lavoro con 20 automezzi, si legge in una nota, dall’alba in volo 2 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, al momento le operazioni si stanno concentrando su Devetaki, Sablici, Jamiano nel comune di Doberdò del Lago (Gorizia) e Medeazza nel comune di Duino Aurisina (Trieste). Aria "ancora irrespirabile", con odore di bruciato e fumo che ha formato una densa coltre la notte scorsa e nella mattinata di oggi a Grado (Gorizia), dove residenti e villeggianti sono alle prese con le conseguenze dell'incendio. La nube causata dall'incendio ha raggiunto nella prima mattinata anche la spiaggia di Lignano Sabbiadoro (Udine) e le aree adiacenti dell'entroterra. La situazione nelle ultime ore a Lignano è andata migliorando, ma in tutte le località di balneazione del litorale del Friuli Venezia Giulia si è avvertito un forte odore.