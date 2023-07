Il fuoco circonda l'aeroporto di Palermo: scalo chiuso, voli cancellati

A causa del vasto incendio sviluppatosi sulle montagne attorno all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, arrivato a lambire la zona perimetrale, le autorità aeroportuali sono state costrette a chiudere lo scalo di Punta Raisi. Lo stop durerà fino alle ore 11 di oggi, martedì 25 luglio, come confermato in una nota pubblicata sui social dallo scalo: "I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. A breve vi aggiorneremo sullo stato dei voli. Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi".

Come mostrano le immagini pubblicate sui social, le fiamme divampate sui monti sopra Cinisi sono arrivate al confine con l'aeroporto trasportate dal vento di scirocco. Una situazione infernale che riguarda tutta la provincia di Palermo e altre zone della Sicilia, mentre decine di squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Incendi a Palermo: i voli cancellati

La chiusura dell'aeroporto di Palermo fino alle 11 ha comportato la cancellazione di alcuni voli, ecco l'elenco aggiornato:

Palermo-Milano Malpensa delle 7 (EC3512)

Palermo-Lione delle 6 (V71826),

Lione-Palermo delle 10.35 (V71827),

Tolosa-Palermo delle 8.10 (V71519),

Palermo-Tolosa delle 8.45 (V71518),

Palermo-Beauvais Tillé delle 6.20 (FR4932),

Palermo-Brindisi delle 6.20 (FR8972),

Palermo-Roma Fiumicino delle 6,40,

Palermo-Cuneo delle 7.15 (FR1044),

Palermo-Verona delle 6.35 (FR4914).

Per seguire l'evolversi della situazione consigliamo di tenere sotto controllo le pagine social dell'aeroporto Falcone e Borsellino. Intanto, i disagi riguardano anche la circolazione dei treni: al momento sono sospesi i collegamenti tra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi per un incendio nei pressi della ferrovia. Sul posto sono state inviate alcune squadre dei vigili del fuoco. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Anas inoltre segnala che l’A29 Alcamo-Trapani è stata chiusa per un vasto incendio. Chiusi anche molti svincoli dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La Protezione Civile intanto invita a non uscire per il rischio diossina nell’aria.

Continua a leggere su Today...