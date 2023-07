Palermo nella morsa delle fiamme: gli incendi minacciano le case

Notte di paura nella provincia di Palermo, dove gli incendi che da oltre 24 ore hanno colpito diverse zone si stanno avvicinando pericolosamente ai centri abitati. L'allerta è massima in tutta la provincia: le autorità hanno istituto il centro operativo comunale per l'emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora le colline attorno al capoluogo. I roghi riguardano, in particolare, la montagna di Capo Gallo, il promontorio che sovrasta la località balneare di Mondello, e la collina di Bellolampo. Da ieri sera il fuoco ha colpito il monte Inserra a Palermo, che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. Il fuoco è alimentato dal forte vento di scirocco che soffia da ieri. Incendio anche a Monte Gallo, così come nel quartiere Cruillas, a ridosso dell'ospedale Cervello.

Palermo nella morsa delle fiamme

Le fiamme partite da San Martino e Monreale, sospinte dallo scirocco, sono giunte fino a Baida, Poggio Ridente, Boccadifalco e la parte alta di Borgo Nuovo. Centinaia di persone evacuate in piazza Baida e in auto lungo la via Pitrè. Verso mezzanotte le fiamme hanno avvolto il costone roccioso lambendo anche le abitazioni, costringendo così i residenti alla fuga. Alcuni si sono riversati in piazza Baida, altri hanno preso le proprie automobili e affollato via Pitrè, piazza Boccadifalco e la conigliera. "Sentiamo sirene ed esplosioni, siamo accerchiati dal fuoco - racconta a PalermoToday Rosaria Raia, residente a Baida -. La piazza è piena di gente e i vigili del fuoco non sono abbastanza. Il fuoco è arrivato nelle nostre case. Aiutateci".

Stesso scenario a Boccadifalco, Poggio Ridente e in zona Ponticelli, dove le fiamme hanno raggiunto le case. Le alte lingue di fuoco, visibili da tutta la città, hanno svegliato nel cuore della notte i tanti palermitani che in queste ore stanno chiamando ininterrottamente il numero di emergenza dei vigili del fuoco, impegnati su più fronti, da Capo Gallo a San Martino, nelle operazioni di soccorso. "Sta bruciando tutto, siamo scappati - racconta Riccardo Cellini, residente a Baida, a PalermoToday -. La gente urla disperata per strada. A Baida ci sono un centinaio di persone che hanno lasciato la propria casa perché le fiamme la stavano raggiungendo. Dalla strada panoramica e dal convento fino all'Hotel Bel 3 è l'apocalisse. Le fiamme sono arrivate fino in via Roccazzo".

Fiamme nelle discariche a Bellolampo e Capo Gallo

Dopo gli incendi che hanno colpito la zona di Monreale e San Martino delle Scale, nel pomeriggio si sono aperti altri due fronti a Bellolampo e Capo Gallo. Proprio all'interno della riserva sono decine i residenti che sono stati costretti ad abbandonare le loro villette minacciate dalle fiamme. Un altro incendio invece si è sviluppato all'interno della discarica di Bellolampo. Il fumo nero si è sviluppato nella quarta vasca, dove vengono conferiti i rifiuti prodotti in città. Motivo per cui se l'incendio non viene circoscritto e spento il più velocemente possibile c'è il rischio di non poter smaltire l'immondizia. Insomma, la situazione potrebbe diventare critica. In azione alcuni mezzi che stanno portando terra all'interno della quarta vasca per abbassare il livello di ossigeno che alimenta le fiamme. Ma potrebbe non bastare.

Mondello, residenti costretti a lasciare le case

Situazione drammatica anche a Mondello. L'incendio partito da Monte San Gallo ha divorato metri e metri di macchia mediterranea fino ad arrivare alle case dei residenti, evacuati dai vigili del fuoco. Nella notte, le fiamme sul monte che sovrasta Mondello erano visibili a chilometri di distanza: paura e notte insonne per chi abita a Capo Gallo, Pizzo Sella, via Tolomea e in via Mongibello.

Fiamme anche a Punta Raisi: aeroporto chiuso

A causa degli incendi che da ieri hanno colpito il palermitano l'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ha annunciato la chiusura fino alle ore 11. "I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. A breve vi aggiorneremo sullo stato dei voli", si legge sul profilo social dello scalo. "Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi".

Ecco la lista dei voli cancellati: Palermo-Lione delle 6 (V71826), Lione-Palermo delle 10.35 - (V71827), Tolosa-Palermo delle 8.10 (V71519), Palermo-Tolosa delle 8.45 (V71518), Palermo-Beauvais Tillé delle 6.20 (FR4932), Palermo-Brindisi delle 6.20 (FR8972), Palermo-Roma Fiumicino delle 6,40, Palermo-Cuneo delle 7.15 (FR1044), Palermo-Verona delle 6.35 (FR4914).

