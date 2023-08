Scoppia incendio nella rsa: un morto e 11 intossicati

Ferragosto tragico a Parma, dove una persona è morta e altre sono rimaste intossicate nell'incendio divampato in una rsa. All'alba di oggi 14 agosto, le fiamme si sono sprigionate all'interno della "Casa di Arianna", struttura protetta per anziani e disabili psichici gestita dalla cooperativa Avitas.

Come si legge su ParmaToday, i dodici ospiti della struttura sono stati sorpresi dalle fiamme mentre dormivano. Una 62enne ha perso la vita. Intossicate le altre persone, che sono state portate all'ospedale Maggiore di Parma. Alcune di loro verranno trasferite nella camera iperbarica dell'ospedale di Vaio di Fidenza.

Sono intervenuti diversi mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'incendio si sarebbe sviluppato al piano terra e il fumo ha poi invaso i piani superiori. Non è ancora chiaro se all'origine ci sia stato un cortocircuito o il malfunzionamento di qualche apparecchiatura.

"Undici persone sono ricoverate e una, purtroppo, ha perso la vita - conferma il sindaco di Parma, Michele Guerra, in un post sui social - . Voglio esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima e mandare un pensiero a chi in queste ore si trova in ospedale per l’intossicazione da fumi. La palazzina in questione è di proprietà e di gestione privata. Stiamo lavorando perché rimanga garantita l’assistenza a chi ne ha bisogno, in attesa di capire dagli inquirenti la natura dell’incendio e le sue cause".

