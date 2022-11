Inferno di fiamme: cosa sta succedendo in Salento

In Salento sono notti di fuoco. A Cavallino (provincia di Lecce), tra il 2 e 3 novembre, una quindicina di veicoli sono stati distrutti dalle fiamme nell'autoparco della concessionaria Universal Auto. Nella stessa notte un altro rogo era stato segnalato a Ruffano con due auto incendiate.

Pochi giorni dopo, l'11 novembre, un altro incendio è scoppiato a Taviano: ad andare in fiamme questa volta è stato il deposito della Gial plast, azienda che si occupa di igiene ambientale e raccolta dei rifiuti. Il vasto rogo si è sviluppato poco dopo le 19 e ha letteralmente distrutto quatto autocompattatori per la raccolta dei rifiuti in dotazione alla ditta, tutti posteggiati nell'area del cantiere e a distanza ravvicinata uno dagli altri. Un quinto mezzo è stato danneggiato.

Dieci auto e cinque camion bruciati la scorsa notte

Un inferno replicato questa notte a Casarano, Taurisano e Ugento. A ricostruire i fatti è LeccePrima. A Casarano le fiamme hanno colpito un rivenditore di auto e di nuovo un'azienda che si occupa di rifiuti. Le fiamme non hanno lasciato scampo a cinque veicoli modello Dacia Sandero che si trovavano in un piazzale esterno di una concessionaria sulla provinciale per Lecce. Autovetture ancora da immatricolare, che di lì a poco sarebbero state messe in vendita e di cui non sono rimasti che scheletri di lamiera.

Un altro rogo è scoppiato nel piazzale della Tekneko, nella zona industriale della cittadina, dove sono stati incendiati cinque autocarri Fiat Iveco 330 che la società ha in locazione. Erano usati per raccolta dei rifiuti, avviata nell'estate scorsa nei comuni nei quali la società si è aggiudicata l'appalto.

Non è tutto perché nella notte, in un'altra zona di Casarano, è andata a fuoco anche una Mini Countryman. Le fiamme hanno provocato anche l'annerimento della facciata dell'abitazione davanti alla quale era parcheggiata.

Altri roghi a Ugento e Taurisano

Come se non bastasse, anche in due comuni vicini si sono verificati degli incendi. Il primo, intorno alle 23,30 a Ugento, dov'è andata a fuoco attorno alle 23,30 la Fiat Punto di un giornalista in pensione, 71enne. Il secondo è scoppiato a Taurisano una ventina di minuti prima delle 4 di notte. Il fuoco ha divorato ben tre autovetture, tutte intestate a un gommista 45enne: una Citroen DS4, un'Audi A4 e una Grande Punto. I mezzi si trovavano in un cortile accanto all'abitazione dell'uomo.

Tanti incendi, troppi. In tutto solo la scorsa notte si sono contati 15 mezzi distrutti dalle fiamme. In Salento il fenomeno dei roghi sta assumendo i contorni di un'emergenza. E il sospetto è che dietro ad alcuni degli episodi riportati ci sia una regia criminale. Per ora, intendiamoci, si tratta di illazioni. Certo è che i roghi continuano.