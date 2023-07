Incendio all'aeroporto: stop ai voli, ultime notizie in diretta, cosa sappiamo

L'allarme è scattato con una prima chiamata ai vigili del fuoco alle 23.29 di domenica sera. Lunghi minuti di paura (mentre ci saranno giorni di disagi) all'aeroporto di Catania per un incendio. Lo scalo è stato invaso da un intenso fumo sviluppato dalle fiamme. I passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa l'aeroporto. Nel fuggi-fuggi collettivo, quasi nel buio del fumo, c'era chi gridava e chi piangeva, spinto all'esterno da personale della sicurezza che urlava "fuori, fuori tutti". Non ci sono feriti gravi, solo qualche persona intossicata dal fumo e sotto choc.

L'incendio all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini si sarebbe sviluppato nella parte inferiore dell'aerostazione. I pompieri definiscono la situazione "delicata e impegnativa" e sono impegnati nel domare le fiamme: servirà tempo per mettere in sicurezza una struttura complessa come quella di un aeroporto. Non è chiaro al momento che cosa abbia provocato l'incendio.

I voli sono sospesi fino alle 14 di mercoledì 19 luglio: lo ha confermato la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania. Nel cuore dell'estate e della stagione turistica si preannunciano giorni di disagi per migliaia e migliaia di viaggiatori.

