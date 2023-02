Incendio devasta noto salumificio: uomo si lancia da 8 metri, è grave

Un devastante incendio nel pomeriggio di giovedì ad Arbizzano, frazione del comune di Negrar, in provincia di Verona: le fiamme sono divampate nello stabilimento del Salumificio Coati, situato in via Leonardo Da Vinci.

Incendio Arbizzano: un uomo si è lanciato dalla finestra

L'allerta al 115 è stata lanciata intorno alle 15.30, con i pompieri che hanno dato immediatamente il via alle operazioni. I lavoratori sono usciti dallo stabile, mentre le fiamme divampano nell'edificio. Una persona è stata portata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dal personale del 118, presente con ambulanza ed automedica: il ferito si è lanciato da una finestra per sfuggire al rogo, pare da otto metri di altezza. Le sue condizioni sarebbero serie.

"Tenere gli infissi chiusi entro il raggio di un 1 km"

Ben 14 mezzi dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme, provenienti da Verona, Bardolino, Caldiero, Vicenza e Padova, per un totale di 45 operatori.

Il Comune di Negrar e quello di Verona hanno rilanciato sui social questo avviso: "Per motivi precauzionali, non conoscendo la composizione della nube, si invita la cittadinanza a non esporsi in luoghi aperti e tenere gli infissi chiusi entro il raggio di un 1 km dallo stabilimento Coati sito nella zona industriale di Arbizzano. In caso di necessità, si raccomando l'utilizzo di mascherine FFP2 per uscire dalle abitazioni nelle zone a ridosso dell'incendio".