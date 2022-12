Incendiata l'auto del sindaco: "Un segnale bruttissimo"

A fuoco l'auto di Francesco Menna, sindaco di Vasto e presidente della provincia di Chieti. È successo ieri sera intorno alle 23 nel centro storico di Vasto, in via Leopardi, dove la Fiat 500 L del primo cittadino era parcheggiata. Sono stati i clienti di alcuni locali a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia: le indagini sono state avviate per capire se si sia trattato di un gesto doloso o di un cortocircuito. La vettura è stata rimossa e ora è a disposizione degli investigatori che in queste ore passeranno al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Nella zona del rogo è arrivata anche la polizia scientifica. L'incendio della 500 L non ha coinvolto altre auto. Molto provato Menna, giunto sul posto ieri sera: il sindaco non ha rilasciato commenti. Tanti invece i messaggi di solidarietà nei confronti del primo cittadino.

"Un segnale bruttissimo che lascerebbe senza parole a prescindere - ha commentato l'ex consigliera comunale Maria Amato -. Ma quando è il sindaco ad essere colpito l'inquietudine si fa più forte. Solidarietà a Francesco Menna e la speranza che si faccia presto chiarezza, per la sua sicurezza e per la speranza di maggiore serenità per tutti noi".