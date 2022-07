Escursionisti si buttano in acqua per sfuggire al maxi incendio

Una colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza, si è alzata in cielo a Bibione, in provincia di Venezia, verso le 14.30 di oggi, mettendo in allarme residenti e turisti. La causa è un grosso incendio divampato in un campo di mais in una zona periferica della città, non lontano dal Faro. Le fiamme hanno interessato un fronte molto ampio, che è avanzato rapidamente verso la zona della pineta. La Capitaneria di porto ha salvato otto persone che, per sfuggire al rogo e al fumo che rischiava di intossicarle, si erano lanciate in acqua. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nella zona degli escursionisti, che sono rimasti imprigionati a riva, tra l'incendio con il denso fumo e il mare.

Molti turisti hanno seguito le fasi iniziali di spegnimento direttamente dalla spiaggia. A quanto si apprende non ci sarebbero persone coinvolte, ma i soccorritori hanno interdetto l'area e stanno verificando che non ci siano escursionisti. L'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento ha comunicato che, per motivi precauzionali, è stato chiuso al pubblico il Faro e sospeso il collegamento via barca "X River" tra Bibione e Lignano.