Enorme incendio distrugge lo stabilimento Alpitronic a Bolzano: foto e video

Uno spaventoso incendio è divampato oggi, 8 maggio, a Bolzano. Le fiamme hanno avvolto i locali dell'Alpitronic, azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di colonnine di ricarica rapida. L'edificio si trova nel quartiere Piani e si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile da tutta la città.

#INFOINTERVENTO: 08.05.24 - vasto incendio in via di Mezzo ai Piani di Bolzano. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo la situazione. pic.twitter.com/IScQOYN5Sj — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) May 8, 2024

Alpitronic è leader mondiale dei cosiddetti 'hypercharger' per la ricarica veloce di auto elettriche. Il rogo è scoppiato in una zona nella quale erano in corso lavori di ristrutturazione e si è velocemente allargato. Non risultano feriti o vittime. È stato necessario chiudere lo spazio aereo sulla città ed evacuare una scuola superiore che si trova nelle vicinanze dell'Alpitronic.

Sono state mobilitate tutte le squadre dei vigili del fuoco e per garantire un sufficiente approvvigionamento di acqua i soccorritori hanno preso l'acqua anche dal fiume.

Mobilitati anche i tecnici dell'Agenzia dell'Ambiente. Anche se il rogo ora è sotto controllo, l'indicazione data ai cittadini che abitano nelle vicinanze dell'impianto incendiato è di "tenere chiuse nelle vicinanze porte e finestre e di spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione".