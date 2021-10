Inferno a Roma, incendio nella rimessa Atac: 20 bus distrutti dalle fiamme

Maxi incendio in una rimessa Atac a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alla 4 di mattina in un parcheggio dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale, nel quartiere Tor Sapienza, periferia est della città. Almeno venti mezzi sono andati distrutti. Un rogo violentissimo come mostrano le primi immagini.

Incendio in una rimessa Atac a Roma: i fatti

Oltre ai vigili del fuoco sul luogo dell'incendio sono arrivate le pattuglie della polizia di Stato e i carabinieri di Tor Sapienza e della Compagnia di Roma Montesacro che indagno. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato, e questa è l'unica nota lieta (la più importante), ma la conta dei danni, anche se superficiali, è amara.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, le fiamme sarebbero partite da un autobus guasto. Una ipotesi che ricorda quanto già accaduto in una rimessa Atac, quella volta a Grottarossa, lo scorso 20 agosto. A condurre i rilivi, dopo lo spegnimento dell'incendio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci, il compito di indagare invece ai militari del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro.

Incendio in una rimessa Atac a Roma: il video

La nota dell'azienda

Atac, secondo quanto si apprende, è già al lavoro per capire cosa sia accaduto: "Il rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell'accaduto", la nota dell'azienda.