Incendio devasta 650 ettari di macchia mediterranea, svolta nelle indagini: c'è un arresto

Sarebbe stato lui a scatenare il vasto incendio che il 24 luglio scorso aveva distrutto circa 650 ettari di vegetazione nella riserva naturale di Capo Gallo, in provincia di Palermo. Per questo un ventiseienne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di disastro ambientale colposo e incendio boschivo colposo. Il rogo a Capo Gallo, come racconta PalermoToday, era stato uno dei più violenti e distruttivi in quei giorni di fuoco che avevano colpito tutta la città e la provincia, causando anche anomale concentrazioni di diossina e furani.

L'indagine è partita dai militari della stazione di Partanna Mondello, che hanno analizzato i filmati registrati da una telecamera del nucleo investigativo di Palermo. Poi sono partite anche delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sentiti diversi testimoni e, anche con il contributo della sezione investigazioni scientifiche e dei forestali del Centro anticrimine natura, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, peraltro già condannato con sentenza definitiva a seguito di patteggiamento nel 2017, per i reati di danneggiamento a seguito di incendio, violenza privata e reati in materia di armi ed esplosivi: in quel caso il giovane, assieme ad altri, bottiglie molotov contro un edificio occupato abusivamente.

Per le indagini sono stati fondamentali gli accertamenti tecnici effettuati dal Centro anticrimine natura e dalla task force del Nucleo informativo antincendio boschivo del Comando per la tutela forestale e dei parchi, che l'Arma aveva inviato da Roma proprio per fare chiarezza sulle decine di roghi scoppiati in quei giorni. I militati hanno individuato la così detta "zona d'inizio incendio" ed evidenziato che le fiamme avevano distrutto la vegetazione presente, costituita principalmente da macchia mediterranea, determinando un'alterazione dell’ecosistema irreversibile - o comunque in parte eliminabile, ma solo in un ciclo temporale lungo e a condizioni onerose - e causato danni ad edifici, costruzioni e specie vegetali protette.

Il ventiseienne era già in carcere da ottobre scorso per maltrattamenti, emersi nel corso dell'indagine sull'incendio a Capo Gallo, nei confronti della compagna e del figlio di quest'ultima di appena 3 anni (motivo per il quale non viene reso noto il nome, onde evitare di rendere riconoscibili le vittime della violenza).