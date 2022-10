Saverio, Aldo e Mattia morti nell'incendio della loro casa, la mamma chiedeva aiuto dal balcone

Tre fratelli morti mentre mamma, papà e altri due figli sono vivi ma feriti. E' il tragico bilancio dell'incendio divampato nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre a Catanzaro. Le fiamme si sono sprigionate, per cause da accertare, nella casa della famiglia Corasaniti. Saverio di 22 anni, Aldo Pio di 15, e Mattia Carlo di 12 muoiono. Mamma Rita, papà Vitaliano, un'altra figlia e un altro figlio vengono salvati dai vigili del fuoco e sono in ospedale.

Le fiamme in casa e il tentativo di fuga delle vittime

La famiglia Corasaniti viveva al quinto piano di uno stabile di via Caduti 16 marzo 1978. Saverio, il più grande, era autistico. Due dei ragazzi morti sono stati trovati dai vigili del fuoco non distante dal balcone. Con ogni probabilità hanno tentato di raggiungerlo per mettersi in salvo, ma sono stati inghiottiti dal fumo e poi dalle fiamme. Il terzo fratello è stato trovato senza vita nel bagno di casa. I quattro familiari sopravvissuti sono stati tratti in salvo dai vigili facendoli calare dallo stesso balcone. La mamma è stata ricoverata in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Bari, ha ustioni profonde sul 40% del corpo ed è intubata perché ha inalato molto fumo. La figlia di 12 anni è stata trasferita a Napoli. A Catanzaro sono ricoverati il fratello 16enne e il padre.

Secondo quanto si apprende, non ci sarebbe stata nessuna esplosione all'interno dell'appartamento. Si indaga, dunque, per risalire alle cause dell'incendio. Omicidio colposo e disastro colposo sono le ipotesi di reato per le quali la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri e l'appartamento è stato sottoposto a sequestro come di rito. Sarà necessario un intervento del Nia, il Nucleo investigativo antincendio regionale dei vigili del fuoco, per appurare con un'apposita strumentazione le cause dell'incendio.

I vicini di casa hanno assistito, impotenti, alla tragedia. La madre dei ragazzi morti chiedeva aiuto dal balcone stringendo la bambina in braccio. "Era una famiglia tranquilla e umile come tutti noi - ha detto una giovane donna che abita nel quartiere -. Il padre lavorava per mantenere la famiglia, dati anche i problemi del figlio maggiore che era autistico e che ora non c'è più. Si è tanto battuto per lui. Li vedevamo poco. Ogni tanto i bambini uscivano per giocare, ma questo non è un bel quartiere e non lo facevano spesso. Siamo abbandonati". Un altro vicino ha riferito ai cronisti di non aver sentito esplosioni ma un forte odore di bruciato.

"Città piegata dalla sofferenza"

Di "Una tragedia immane che sconvolge la nostra comunità e che ci atterrisce per la sua crudeltà" parla il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. "Riviviamo - dice - il dolore che avevamo provato più di venti anni fa alle Giare, con tre giovani vite stroncate da un episodio su cui bisognerà fare la giusta luce. Poteva essere una strage. Ho seguito questa notte le operazioni di soccorso dei feriti e ho provato un brivido e un moto di indignazione per le condizioni dei nostri quartieri della zona sud. Non voglio, in un momento di così intenso dolore, fare valutazioni, ma credo che quanto successo debba fare riflettere tutti. La città è piegata dalla sofferenza per questa tragedia e credo sia doveroso, da parte nostra, proclamare il lutto cittadino in coincidenza con i funerali delle vittime".