Accendono le candele per il blackout, la casa prende fuoco: un morto e 9 intossicati 

Un morto e nove persone intossicate.Questo il tragico bilancio dell'incendio avvenuto nella notte in una palazzina di alloggi popolari a Livorno, in via Città del Vaticano. La vittima è un uomo di 64 anni, che viveva nell'appartamento sopra a quello in cui è scoppiato il rogo. Nove persone rimaste ferite o intossicate sono state trasportate agli ospedali di Livorno e Cisanello (Pisa) ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Incendio a Livorno: un morto, palazzina evacuata

L'incendio, hanno spiegato i vigili del fuoco, è divampato al primo piano, ma in tempi brevissimi il fumo ha invaso anche gli appartamenti del secondo e del terzo. Tutti gli appartamenti della scala interessata dalle fiamme sono stati evacuati e tre persone sono state salvate dagli appartamenti completamente invasi dal fumo e poi affidate al personale del 118 per le cure del caso. Gli appartamenti sono stati posti sotto sequestro dai vigili del fuoco, come disposto dal magistrato, mentre il Comune ha provveduto a trovare un alloggio temporaneo per le famiglie evacuate che non avevano altra soluzione. Sono in corso gli accertamenti per capire l'origine dell'incendio: ma secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito da una candela accesa durante il blackout.

"Poco prima dell'incendio nella zona c'era stato un blackout e squadre di tecnici erano al lavoro per il ripristino della luce - ha spiegato il sindaco Luca Salvetti che ha seguito per tutta la notte le operazioni -. I soccorsi sono stati rapidissimi anche perché a causa del blackout si trovavano già nella zona". Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili urbani, la protezione civile, il personale della Casalp e del 118.