Il cortocircuito e poi l'incendio in casa: donna trovata morta in camera da letto

Tragedia a Roma, dove oggi 28 gennaio una donna è morta nell'incendio della sua casa. La vittima abitava in un appartamento in via Ildebrando Giran, zona Trionfale. Alcuni passanti hanno visto del fumo uscire da una finestra e hanno dato l'allarme. Una volta all'interno dell'appartamento in fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato della donna. Era nella camera da letto e, come si legge su RomaToday, si ipotizza che a causare l'incendio sia stato il cortocircuito di un bollitore elettrico. La donna potrebbe essere morta per i fumi inalati. Sarà eseguita l'autopsia.

Sempre a Roma una tragedia simile si è consumata in via dei Giornalisti alla fine dello scorso dicembre: Renata Rossi è morta a 95 anni mentre le fiamme invadevano la sua casa. Era da sola, la badante che l'accudiva era uscita per fare la spesa.