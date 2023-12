Tragico incendio in casa: muore bambino di 9 anni, gravi i fratelli e la mamma

Tragedia nella notte tra il 17 e il 18 dicembre a Campobasso. Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione in contrada Colle Calcare sorprendendo una famiglia nel sonno. Nel rogo è morto un bambino di 9 anni. Feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma, tutti ricoverati in ospedale al Cardarelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia. Indagini sono in corso per accertare la dinamica di quanto accaduto.

