Gli anziani morti nel rogo della casa di riposo, si allarga l'inchiesta: nuovi indagati

Si allarga l'inchiesta per il rogo nella rsa "Casa per coniugi" che, nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso, ha causato la morte di sei anziani a Milano. Oltre a Giancarlo Anghinolfi, direttore generale di Proges, la cooperativa che gestisce la struttura e alla direttrice della casa di riposo Claudia Zerletti, sono stati iscritti anche Michele Petrelli, direttore del Welfare del Comune e Guido Gandino, responsabile dell'area residenzialità anziani e persone con disabilità. Le ipotesi di reato sono omicidio e lesioni colpose plurime e incendio.

Cos'è la "Casa per Coniugi" di Milano

La "Casa per coniugi" è una residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune di Milano gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni. Accoglie anziani con vari livelli di non autosufficienza, che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere. La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, è in un edificio di tre piani del 1920 e ha 210 posti letto.

I nomi delle vittime

Le persone morte nell'incendio nella rsa sono due donne di 69 e 87 anni, Nadia Rossi e Laura Blasek, che si trovavano nella stanza 605 - al primo piano - in cui è scoppiato l'incendio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono morte carbonizzate. Gli altri deceduti (intossicati) sono Mikhail Duci, 73 anni, Paola Castoldi, 75 anni, Loredana Labate, 84 anni, e Anna Garzia, 85 anni.

L'incendio nella rsa, i punti poco chiari

Quello che sappiamo finora è che l'incendio è partito dalla stanza 605, da uno dei letti. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo che ha sorpreso gli altri anziani nelle camere. I sopravvissuti sono stati dimessi dagli ospedali e ricollocati in altre strutture. La "Casa per coniugi" è inagibile e proseguono gli accertamenti. Si deve capire per esempio quale fosse nella realtà lo stato dell'impianto di rilevazione del fumo. I vigili del fuoco continuano il loro lavoro di analisi anche grazie a sofisticate tecnologie. Sono state disposte ulteriori verifiche. Servono per chiarire le fasi dello sviluppo dell'incendio e per eseguire ulteriori controlli su "impianti e materiali" presenti nella stanza in cui sono partite le fiamme. Sarebbero infatti emerse alcune incongruenze relative ad aspetti tecnici (materiali e impianti di sicurezza).

