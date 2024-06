La sorella lo ospita e lui incendia la casa: 4 feriti gravissimi

Un'intera famiglia di quattro persone è rimasta ustionata dopo che nella loro casa di Vittoria (Ragusa) è scoppiato un incendio. I più gravi sono due bambini. Dalle indagini emerge un retroscena non da poco: le fiamme sarebbero state appiccate volontariamente dal fratello della padrona di casa.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 2.30 in una piccola abitazione in piazza dell'Unità, nella parte più antica della cittadina. Le fiamme si sono propagate rapidamente e sono state spente dai vigili del fuoco. I feriti - tutti tunisini - sono stati trasportati negli ospedali di Ragusa e Vittoria ma si valuta il trasferimento all'ospedale "Cannizzaro" di Catania per la gravità delle loro condizioni.

Secondo i primi rilievi non si è trattato di un incidente: l'incendio sarebbe stato appiccato utilizzando una torcia con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Ad agire sarebbe stato il fratello della padrona di casa, che lo aveva ospitato. Tutto sarebbe successo dopo una lite con i parenti.