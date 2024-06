Incendia la casa dei genitori e scappa in campagna: morte mamma e sorella

Una catasta di copertoni ammassati all'ingresso di casa, il liquido infiammabile versato, poi l'innesco e le fiamme che avvolgono ogni cosa e le quattro persone che si trovano nell'appartamento: papà, mamma e due figlie. Inizia così la tragedia che si è compiuta a Vittoria (Ragusa) nella notte tra mercoledì e giovedì. Muoiono mamma e figlia maggiore. Poco dopo si chiarisce che ad appiccare il rogo sarebbe stato un altro figlio.

Tutto inizia attorno alle 2.30 di notte. Improvvisamente un incendio avvolge la casa della famiglia Zaouali, origine tunisina ma da anni in Sicilia. L'appartamento si trova in piazza dell'Unità, a pochi metri dall'ex chiesetta sconsacrata della Trinità, in uno dei quartieri più antichi di Vittoria. Dentro ci sono il capofamiglia Kamel, 57 anni, la moglie Mariam di 55 anni, e le due figlie Sameh di 33 anni e Oumaima di 19. I soccorsi arrivano ma le fiamme hanno avvolto ogni cosa e le quattro persone sono gravissime. Mariam muore all'ospedale Guzzardo di Vittoria, Sameh viene portata a Catania ma anche lei ha ustioni troppo gravi e muore dopo alcune ore. Il marito e l'altra figlia sono in gravissime condizioni: lui è ricoverato nell'ospedale Civico di Palermo con ustioni sul 40% del corpo, lei ragazza si trova nell'ospedale Cannizzaro di Catania, con ustioni sul 60 del corpo. Una quarta figlia è scampata alla tragedia, ma solo perché non era in casa: studia all'Università di Torino. Ad appiccare l'incendio sarebbe stato il figlio maschio della famiglia Zaouali.

Il sospettato ha 29 anni e pare soffra di problemi psichiatrici. È stato bloccato dalla polizia mentre vagava in una zona di campagna. È in stato di fermo. Secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite familiare avrebbe appiccato il rogo. Avrebbe ammassato dei copertoni davanti alla casa, dando poi fuoco con una torcia avvolta in uno straccio imbevuto di liquido infiammabile.

Chi conosce la famiglia Zaouali la descrive come integrata da anni con la comunità locale e con quella islamica, formata da moltissimi magrebini che lavorano nelle campagne del Ragusano. La figlia più piccola avrebbe dovuto sostenere tra pochi giorni gli esami di maturità al liceo linguistico. Della famiglia Zaouali parlano bene anche i tanti fedeli che frequentano la moschea della comunità Al-Zaytouna, in via Montebello.

Il sindaco, Francesco Aiello, ha proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno del funerale di Mariam. "Esprimiamo profondo cordoglio per quanto accaduto questa mattina in città - scrive Aiello - L'intera collettività è vicina alla famiglia in questo momento di immenso dolore. L'amministrazione è a disposizione per i bisogni di questo tragico momento. Proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei funerali". I funerali dovrebbero svolgersi nella moschea di via Montebello. Kamel Zaouali è membro del direttivo della comunità islamica Al-Zaytouna, uno dei più stretti collaboratori del presidente Abdelhamid Jebari.