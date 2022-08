Un vasto incendio lambisce le case dei vip a Pantelleria: costretti ad evacuare

Un vasto incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi 17 agosto a Pantelleria, nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. In fuga turisti e abitanti. In un tweet, i vigili del fuoco informano che un "vasto incendio boschivo sta interessando la zona della borgata di Gadir, le squadre sono al lavoro per fermare l'avanzata delle fiamme".

? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per fermare l’avanzata delle fiamme [#17agosto 21:15] pic.twitter.com/pzbrPK4kNn August 17, 2022

Sono ancora ignote le cause dell'incendio, ma secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un evento doloso: le fiamme sarebbero partite da Cala Cinque Denti ed espanse verso Gadir, a causa del forte vento di scirocco. Sull'isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani.