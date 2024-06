Incendio in un deposito di prodotti sanitari: maxi-colonna di fumo invade la città

Un incendio si è sviluppato intorno alle 12 di oggi, 19 giugno, a partire da un deposito di prodotti sanitari di Aversa, provincia di Caserta. L'allarme è stato presto lanciato da vari cittadini visto la vicinanza delle fiamme alle abitazioni. Un'enorme nube di fumo nero visibile anche dai paesi limitrofi ha invaso il comune rendendo l'aria irrespirabile.

Come riporta CasertaNews, insieme ai vigili del fuoco è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a chiudere al traffico varie strade limitrofe al deposito di materiali da cui è partito l'incendio. A quanto si apprende le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e per accertare le cause del rogo bisognerà attendere.