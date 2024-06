Paura al centro commerciale: locali evacuati per un incendio, due operai salvati dal tetto

Un incendio si è sviluppato questa mattina, martedì 18, in un locale tecnico del centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentino (Firenze). Le fiamme sarebbero partite in un locale tecnico al secondo piano sottoterra e il fumo si è poi diffuso negli ambienti superiori, bloccando sul tetto dell'edificio due operai impegnati in lavori di manutenzione, per i quali risultava impossibile scendere passando dal vano scale proprio a causa dei fumi.

#Firenze, #incendio al piano interrato di un centro commerciale a Sesto Fiorentino, dalle 10.30 #vigilidelfuoco al lavoro: struttura evacuata e portati al sicuro 2 operai bloccati sul tetto, in corso le operazioni di spegnimento [#18giugno 12:45] pic.twitter.com/RUuFZqTOMo — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 18, 2024

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare i clienti e i lavoratori del centro commerciale mentre i due operai venivano recuperati con un'autoscala. Non si registrano feriti né intossicati, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. Da chiarire le cause che avrebbero scatenato il principio di incendio, anche se dai primi accertamenti sembra si sia trattato di un cortocircuito.