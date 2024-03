Fiamme in una palazzina, distrutta una famiglia: muoiono padre, madre e figlio

È drammatico il bilancio di un incendio avvenuto a Chioggia, in provincia di Venezia, dove tre persone sono morte, forse uccise dal fumo, dopo il rogo scoppiato in un’abitazione a più piani. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 24 marzo, in via Roma. Le vittime sono una coppia, lui di 64 anni e lei di 59 anni, e il loro figlio 27enne. Salvo invece il secondo figlio della coppia, titolare di uno stabilimento balneare proprio a Chioggia.

Il rogo è divampato al piano terra e avrebbe interessato solo un locale. L'allarme è stato dato da alcuni giovani che hanno visto le fiamme uscire dall'abitazione e si sono prodigati anche con una scala per provare a mettere in salvo le persone. I vigili del fuoco, arrivati da Chioggia, Cavarzere e Mestre con 7 automezzi antincendio e 18 operatori, sono riusciti a spegnere l'incendio, ma il fumo si era già incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione.

I vigili del fuoco entrati con gli autorespiratori hanno trovato al secondo piano le persone prive di vita come accertato dai sanitari del Suem. Le vittime, riferisce l'Ansa, sono Gianni Boscolo Scarmanati, la moglie Luisella Veronese e il figlio Davide. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba. "Una tragedia, siamo vicini ai familiari", è stato il commento del sindaco di Chioggia Mauro Armelao.