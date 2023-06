La rabbia dopo l'incendio mortale: tutti i dubbi sui lavori del Superbonus

Dall'incendio nel palazzo di Colli Aniene, quartiere di Roma Est, il tempo sembra essersi fermato. Sono passati diciannove giorni dal 2 giugno scorso, da quando le fiamme hanno avvolto l'edificio di otto piani in via Edoardo D'Onofrio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione del cappotto termico tramite il Superbonus. Intorno all'edificio è ancora tutto uguale a dopo il disastro: i nastri limitano l'accesso alla zona sequestrata dalla Procura, l'aria sa di bruciato e diversi appartamenti sono rimasti vuoti perché i residenti aspettano ancora di poterci ritornare. Le cause dell'incendio non si conoscono, le conseguenze sì: un morto e 17 feriti, di cui tre gravi, con i danni materiali ancora da calcolare. Tra gli abitanti del quartiere c'è incertezza, alcuni trattengono a stento la rabbia, basta guardarsi intorno per notarlo. Today.it è tornata sul luogo della tragedia e ha scoperto che i pannelli usati nei lavori, se esposti "a una fonte intensa di fuoco", diventano combustibili.

Le fiamme sono partite dalla base del palazzo, trasformata in magazzino all'aperto per i lavori di ristrutturazione del Superbonus, e si sono propagate in fretta coinvolgendo sette degli otto piani. Sulle cause sta ancora indagando la Procura. Ma come ha scoperto Today.it, i materiali impiegati potrebbero aver contribuito alla propagazione delle fiamme. Abbiamo potuto verificare sul posto che i pannelli installati sulle pareti sono fatti di Xps, polistirene espanso estruso. Nella scheda informativa del prodotto, si legge che queste lastre "contengono un additivo ritardante in grado di inibire l'accensione accidentale dovuta a una piccola sorgente di fiamma", ma che "se soggette a una fonte intensa di fuoco, le lastre bruciano rapidamente".

Cosa è successo nell'incendio di Colli Aniene

Intorno alle due di pomeriggio del 2 giugno 2023, un palazzo di otto piani in via Edoardo d'Onofrio ha preso fuoco. Il palazzo in questione è parte di un complesso residenziale del quartiere romano di Colli Aniene, nella parte Est della città, e si trova tra i civici 73 e 79. I danni sono rilevanti: un morto, dieci ustionati - di cui tre gravi con i polmoni bruciati dal calore -, e un ricovero in rianimazione per intossicazione da monossido di carbonio, senza contare altri feriti più lievi e i danni all'edificio, non ancora calcolati. Oltre 100 persone sono state costrette ad abbandonare i loro appartamenti.

Gli abitanti evacuati sono stati ospitati da amici e parenti o nelle strutture messe a disposizione del quarto municipio, come la scuola superiore "Istituto Croce" e l'impianto sportivo "Palalevante". A Colli Aniene si è fermato tutto, anche i lavori di ristrutturazione: nell'edificio erano infatti in corso degli interventi finanziati col Superbonus.

I pannelli "combustibili" usati nei lavori del Superbonus

Today.it è tornata sul luogo dell'incidente diciannove giorni dopo l'incendio: nel piano terra da cui è partito il rogo ci sono segni evidenti del cantiere, tra scorte di materiale e lavori lasciati incompiuti. I pannelli isolanti installati su alcune pareti sono ancora esposti. Proprio la ristrutturazione è adesso sotto inchiesta: perché i materiali potrebbero aver contribuito alla propagazione delle fiamme.

Siamo risaliti al modello dei pannelli usati per il rivestimento delle pareti: sono fatti di Xps, polistirene espanso estruso. Nella scheda informativa del prodotto pubblicata sul sito del produttore si legge che queste lastre "contengono un additivo ritardante in grado di inibire l'accensione accidentale dovuta a una piccola sorgente di fiamma", ma che "se soggette a una fonte intensa di fuoco, bruciano rapidamente".

Nel depliant dei pannelli poi si sottolinea che "Durante la fabbricazione, il trasporto, l'accatastamento, l'utilizzo e la posa in opera le lastre non devono essere esposte a fiamme libere o ad altre fonti di incendio". I pannelli sono a norma e dotati di tutte le certificazioni richieste, ma visti i lavori in corso, al momento dell'incendio questi materiali erano esposti - a lavoro finito non lo sono - e potrebbero aver contribuito alla propagazione delle fiamme.

Secondo le informazioni pubblicate dal produttore dei pannelli, la loro classe di "reazione al fuoco" è di tipo "E". La scala di classificazione europea di reazione al fuoco va dalla lettera A alla F e misura in ordine crescente il grado di partecipazione di un prodotto a un incendio: più ci si avvicina alla lettera F più la partecipazione è alta. Come si legge nella tabella pubblicata dall'Istituto Giordano - organismo certificatore accreditato dai ministeri competenti -, la classe E dei pannelli usati nel palazzo di Colli Aniene indica un alto grado di partecipazione all'incendio.

Un residente del palazzo ha detto a Today.it che "le fiamme si sono diffuse molto in fretta" e che prima dell'allarme si sono sentite due esplosioni, "la seconda lievemente più forte della prima". Le indagini per risalire alla causa dell'incendio sono ancora in corso, ma si pensa che i rumori simili a esplosioni possano essere stati provocati dai gas refrigeranti dei condizionatori al primo piano - in cui ci sono diversi uffici -, che a contatto con le fiamme sono esplosi.

Tuttavia, ancora non è chiaro da cosa sia scaturito l'incendio. Come scrive RomaToday, la Procura sta analizzando i profili di sicurezza della ditta che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione con il Superbonus, che sarebbero stati subappaltati a un'altra società. Vigili del fuoco, polizia e ispettorato dell'Asl hanno raccolto prove e informazioni e le hanno trasmesse ai magistrati.

I residenti in cerca di risposte: "Tutti muti come pesci"

La strada di fronte all'edificio è ancora inaccessibile per le auto, i nastri gialli della polizia di Roma Capitale lo impediscono, e i commercianti si lamentano per l'impatto negativo sulle loro attività: con la strada chiusa è più difficile andare dal meccanico, fermarsi al bar o comprare qualcosa in farmacia. Nel quartiere si parla ancora dell'incendio, il ricordo è vivo e in tanti hanno delle domande a cui nessuno ha ancora risposto.

Non tutti gli abitanti del palazzo hanno potuto fare ritorno alle proprie case: "Nessuno ci dice nulla, qui sono tutti muti come pesci - dichiara un residente evacuato a Today.it -. Non si sa niente, si rimbalzano le responsabilità. La mia casa non è tra quelle danneggiate dalle fiamme, ma non posso ancora tornarci e non capisco il perché". Tra i vicini di casa che hanno vissuto più o meno direttamente l'incendio si avverte uno spirito di solidarietà e collaborazione, ma anche di rabbia per l'incertezza della situazione: "Il comune ha dato agli evacuati degli alloggi in hotel, ma solo per un mese - dice un commerciante della zona -, poi questa gente cosa farà? Dovrà andare in affitto a spese proprie?".

Avvicinandoci al luogo dell'incendio, a distanza di diciannove giorni l'odore di bruciato nell'aria è ancora forte, soprattutto in prossimità di pareti o citofoni, impregnati dal fumo. L'area alla base del palazzo è circondata dai sigilli della Procura e a volte si sentono dei rumori causati da pezzi di materiale danneggiato che si staccano dal soffitto e cadono per terra. Ogni tanto, qualcuno si ferma e parlando con altre persone indica il palazzo danneggiato scuotendo la testa e allargando le braccia.

Cinque persone sono indagate per disastro, lesioni e omicidio colposi. Today.it ha contattato la ditta che ha eseguito i lavori, la responsabile amministrativa e l'azienda che ha prodotto i pannelli per chiedere maggiori chiarimenti su natura e modalità di esecuzione dei lavori e altri dettagli sui materiali usati, senza però ricevere risposta. Mentre si aspetta la magistratura per capire cause e responsabilità dell'incendio, Colli Aniene rimane ferma.

