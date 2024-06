Perché a Napoli oggi piove cenere

Pioggia di cenere su diversi quartieri di Napoli oggi, 20 giugno, mentre il cielo ha uno strano colore grigiastro. Tutta colpa del maxi incendio che da ore si sta sviluppando dalla collina dei Camaldoli. Come si legge su NapoliToday, sono state evacuate in via precauzionale le suore che abitano nell’eremo dei Camaldoli. Il fronte di fuoco, composto da vari focolai, si estende dal Vomero al quartiere di Pianura. Per domare le fiamme sono mobilitati mezzi aerei, Terna ha disattivato dei tralicci per ragioni di sicurezza.

La pista battuta è quella dolosa e non si esclude che la Procura di Napoli possa aprire un fascicolo di indagine contro ignoti. Il prefetto, Michele di Bari, ha attivato il Centro coordinamento soccorsi. All'inizio si era temuto il peggio perché le fiamme avevano iniziato a dirigersi pericolosamente verso l'abitato di Soccavo. L'azione dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere il rogo.