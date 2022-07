Deposito prende fuoco, almeno 40 veicoli in fiamme: "Rischiano di esplodere"

Un vasto incendio è divampato a San Gregorio, a circa due chilometri dai caselli di Catania. Una coltre di fumo alta e densa sopra un deposito di automezzi sta creando allarme a San Gregorio, comune della provincia di Catania: come riporta CataniaToday le fiamme si sono sprigionate all'interno di uno stabilimento in via Gelatusi, dove sono in azione i vigili del fuoco con diversi mezzi. La colonna di fumo è ben visibile dall'autostrada Catania-Messina e alcune segnalazioni sono arrivate anche da Acireale. Le fiamme sembrano essere divampate all'interno dei locali di un deposito di auto che costeggia la corsia autostradale.

Tante le telefonate al 112, soprattutto da automobilisti in transito lungo l'autostrada Catania-Messina e dai residenti della zona. Alcuni abitanti avrebbero riferito di avere sentito esplosioni all'interno dell'area. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Al momento il traffico è in tilt anche se l'asse viario pare non essere stato lambito dalle fiamme. Nel frattempo le segnalazioni di chi, attraversando l'autostrada, si preoccupa che l'incendio possa generare l'esplosione dei veicoli, si moltiplicano. "È pericolosissimo tenere auto ferme lì perché rischiano di esplodere e dovrebbero immediatamente aprire i caselli e lasciare passare tutti", è il tenore della segnalazione.

Articolo in aggiornamento