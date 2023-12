Incendio imponente in discarica, colonne di fumo nero visibili da lontano: foto e video

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 24 dicembre 2023, all'interno della discarica di Malagrotta, a Roma. Come riporta RomaToday, l'impianto di trattamento dei rifiuti interessato è il TMB1, l'impianto di trattamento meccanico biologico di Ponte Galeria. Al momento, sono 40 i Vigili del fuoco al lavoro sul posto, con 13 automezzi. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio: come comunicato dai Vigili del fuoco, l'incendio si è sviluppato al'linterno di un capannone. Una densa colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza.

Come si legge sul sito del Commissario unico per la bonifica delle discariche, per superficie, quantità di rifiuti e stoccaggio l'impianto di Malagrotta è il più largo a livello europeo. Il sito si trova nella periferia Ovest della città, in zona Castel di Guido.

L'incendio nella discarica di Malagrotta, oggi 24 dicembre 2023: foto e video

Sui social diversi residenti dell'area hanno postato foto e video dell'incendio, visibile anche da diversi chilometri di distanza. Come riportato da RomaToday, sono decine le squadre di soccorritori intervenute in via di Malagrotta 257. Sul posto ci sono oltre 40 vigili del fuoco con 13 automezzi, autobotti, autoscala, il carro schiuma e il carro autoprotettori. Nel video sotto postato dal comitato "Valle Galeria libera" si vede la colonna di fumo dell'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'altro incendio a giugno 2022

Non è la prima volta che nella discarica di Malagrotta divampa un incendio. L'ultimo nel giugno del 2022, negli impianti della E.Giovi di Manlio Cerroni. A distanza di un anno e mezzo, la zona vede di nuovo fumo nero e fiamme.

Notizia in aggiornamento