Follia al distributore: spruzza a terra litri di benzina, poi dà fuoco a tutto

Attimi di follia e una tragedia sfiorata a Ravenna. Tutto è successo poco prima delle 11 di oggi (martedì 16 aprile) al distributore di benzina all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli, non distante da via Trieste. Qui un uomo, per ragioni ancora da chiarire, ha appiccato un incendio usando la benzina di una delle pompe di servizio. In un video che sta circolando sui social si vede l'autore del folle gesto che prima cosparge l'area di benzina utilizzando una delle pompe del distributore e poi appicca il fuoco allontanandosi.

Follia al distributore a Ravenna: dà fuoco alla benzina e scappa

Il disastro è stato per fortuna evitato grazie all'intervento del gestore e di alcune persone presenti sul posto che hanno limitato i danni. Subito sono accorsi sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale di Ravenna.

L'uomo è stato quindi fermato e portato in caserma dai militari che dovranno chiarire i motivi del folle gesto. Per precauzione sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118.

Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha espresso "un sincero ringraziamento per l'intervento tempestivo ai carabineri, ai vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza l'impianto, e alla polizia locale, che ha assicurato la gestione della viabilità, evitando conseguenze drammatiche. Un grazie anche ai cittadini che, accorgendosi di quanto stava accadendo, hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine".