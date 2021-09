Prima l'esplosione e poi l'incendio: sventrato un appartamento

Prima una forte esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, poi le fiamme. Un incendio, con un'alta colonna di fumo, ha svegliato questa mattina il quartiere di Torre Angela a Roma. Un inferno di fuoco quello in via Atteone, che ha visto impegnati dalle 7:30 vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati - che hanno fatto evacuare la palazzina all'altezza del civico 136 - e la polizia locale, con gli agenti del Gruppo Torri che hanno chiuso la strada, riferisce RomaToday.

Esplosione e incendio una palazzina a Roma Torre Angela in via Atteone

Tre le ambulanze del 118 che hanno raggiunto via Atteone. Secondo quanto riportano i vigili del fuoco, sono state soccorse due persone bloccate sul terrazzo, una ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario. Impressionanti le immagini, con l'esplosione che ha letteralmente sventrato un muro e parte del balcone al terzo piano di via Atteone. Stando a quanto ricostruito finora dai vigili del fuoco (che hanno anche salvato un cane e che parlano di "crollo"), le cause dell'incendio sarebbero probabilmente dovute ad una fuga di gas.

#Roma #14settembre 7:20, esplosione con successivo #incendio in una palazzina nel quartiere Torre Angela: due persone bloccate sul terrazzo soccorse dai #vigilidelfuoco, una ferita affidata alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro [#14settembre 8:00] pic.twitter.com/C56pEBbBF6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 14, 2021

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Italgas: saranno loro a definire le cause del guasto con esattezza. Continuano le ricerche sulla presenza di eventuali dispersi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca.