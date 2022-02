Inferno a bordo del traghetto diretto a Brindisi: in 288 costretti ad abbandonare la nave

È stata completamente evacuata con i mezzi di bordo la nave Euroferry Olympia della Grimaldi Lines si cui si è verificato un incendio mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. L'imbarcazione battente bandiera italiana trasportava 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio

Nell'evacuazione non vi sarebbero feriti. Sul posto la Guardia costiera italiana, che fin dal primo momento dell'incidente è stata in contatto con quella greca, che ha coordinato i soccorsi. L'Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell'incendio scoppiato a nord di Corfù, tra Grecia e Albania. Le cause dell'incendio non sono ancora note. Tre motovedette e tre rimorchiatori della guardia costiera sono stati inviati sul posto.