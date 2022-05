Incendio in una fabbrica di vernici, colonna di fumo nero: "Chiudete le finestre"

Un enorme incendio è divampato in una fabbrica di vernici intorno alle 13 di oggi, lunedì 16 maggio, nella zona industriale di Monterotondo, a nord di Roma, facendo scattare il più alto livello di allarme. Sul posto sono giunte subito le squadre dei vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Protezione civile, che hanno provveduto a chiudere le strade della zona e ad allontanare le persone presenti nell'area. Nel frattempo comune di Monterotondo ha diramato una nota in cui consiglia alla cittadinanza "massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine" e "di tenere chiuse le finestre delle abitazioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri stanno cercando di domare le fiamme, ma quello che preoccupa di più i soccorritori sono i fumi prodotti dalla combustione delle vernici: a scopo precauzionale sono state evacuate anche le aziende più prossime allo stabilimento interessato dall'incendio. Il sindaco di Monterotondo e presidente Anci Lazio, Riccardo Varone, ha invitato la cittadinanza a tenersi alla larga dalla zona: "Il rogo è divampato intorno alle 13, è ancora in corso. Sono state chiuse le strade limitrofe e le persone sono state allontanate dall'area. Sono presenti sul posto i Vigili del Fuoco e siamo in attesa da loro di avere notizie. Per ora l'importante è impedire la propagazione delle fiamme, ma il comune anche attraverso la Protezione Civile, si è già attivato per contattare l'agenzia regionale Arpa Lazio per un monitoraggio e la sicurezza dell'aria".