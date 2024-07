Maxi incendio in azienda chimica: "State in casa con le finestre chiuse"

Un incendio in una ditta di lavorazione di materiale plastico a Fiscaglia, nel Ferrarese, ha fatto scattare l'allerta chimica nei comuni confinanti: sospese le attività dei centri estivi, i cittadini invitati a tenere le finestre chiuse.

Nell'incendio - scaturito intorno alle 7:40 del mattino in seguito ad una esplosione - sono rimaste ferite cinque persone, dalle prime informazioni dipendenti della ditta: tre non sarebbero gravi, mentre due sono stati trasportati in elicottero. Uno al Maggiore di Bologna, mentre il secondo è stato trasferito per le gravi ustioni all'ospedale Bufalini di Cesena.

L'incendio alla ditta Alipar di Migliarino di Fiscaglia

Secondo quanto si apprende la ditta, che lavora profilati di plastica, si trova su via Lidi Ferraresi (strada che collega Dogato a Ostellato). Ad originare l'esplosione una scintilla partita da un flessibile, che avrebbe colpito e fatto esplodere una bombola di acetilene. I vigili del fuoco sono riusciti a non far estendere le fiamme alle strutture vicine, in particolare ad una casa e ad un campo di grano. Nei giorni scorsi i residenti della casa avevano segnalato la presenza di cataste nell'area della fabbrica, ed era stata disposto un servizio di controllo da parte di polizia locale e Arpae. Sembra non siano state ravvisate irregolarità.

Oggi dopo l'esplosione ad allertare tutti è stata Elena Rossi, sindaca di Ostellato: la nube, causa vento, sta arrivando sul paese. Il comandante dei vigili del fuoco ha diramato un consiglio per gli abitanti delle zone di Fiscaglia e Ostellato ed è quello di rimanere all’interno delle proprie case con vetri e tapparelle chiuse. Anche le attività dei campi estivi per i bambini sono state sospese e gli stessi piccoli sono stati portati all’interno delle scuole.