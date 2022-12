Incendio in un hotel, ospiti ustionati e intossicati: evacuati anche bambini

Panico all'alba di oggi 29 dicembre a Genova. Un incendio è divampato all'hotel Royal di via Prè. L'allarme è scattato attorno alle 4.30. Sono state evacuate 22 persone, mentre cinque sono state portate in ospedale

per intossicazioni da fumo e ustioni. Dieci ospiti sono minori stranieri non accompagnati, accolti nella struttura dal Comune di Genova.

Due feriti sono stati portati all'ospedale San Martino in codice rosso per intossicazione da monossido di carbonio. Due persone, tra cui un ragazzo di 17 anni, sono stati trasferiti in codice giallo al Galliera, mentre una quinta, con ustioni alle mani, è stata ricoverata al Villa Scassi.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dall'alloggio del custode notturno per cause ancora da accertare. L'incendio ha interessato anche parte della hall ed è stato rapidamente estinto dai vigili del fuoco, intervenuti anche con il carro autoprotettori per la riserva di bombole per gli

apparati respiratori.