Turisti messi in salvo via mare dall'incendio di Pantelleria: il video

Notte di paura a Pantelleria, dove un vasto incendio ha mandato in fumo ettari di vegetazione e danneggiato abitazioni. Decine le persone, tra residenti e turisti, in fuga dalle fiamme. In trenta sono stati evacuati via mare dalle motovedette della Guardia costiera. Un video testimonia il momento in cui sono stati messi in salvo.

Secondo un primo bilancio fatto dal capo della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina con l'Adnkronos, sull'isola sono andati distrutti dai cento ai duecento ettari di vegetazione. E' ancora presto per capire l'entità esatta del danno, ma "una vasta zona è andata in fumo". "E' stata raggiunta anche una zona del Parco nazionale di Pantelleria - dice - ma non la zona di maggiore riserva integrale. Tanta paura e panico tra le persone, ma non si registrano feriti".