Spaventoso incendio a Pantelleria, la Protezione civile: "E' doloso"

L'isola di Pantelleria (Trapani) devastata dalle fiamme. Un maxi incendio, divampato ieri 17 agosto, ha mandato in fumo la vegetazione in più punti e costretto residenti e turisti - tra cui molti volti noti - a fuggire. E' stata una notte di paura e di lavoro per i vigili del fuoco e stamattina alle 5 si sono alzati in volo anche i canadair. Le fiamme sono partite da due punti diversi e hanno iniziato a correre spinte dal vento. L'origine è dolosa. "Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco", dice all'Adnkronos Salvo Cocina, capo della Protezione civile della Regione Siciliana che sta monitorando la situazione degli incendi sull'isola.

Un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Pantelleria fornisce la misura di quanto accaduto nelle ultime ore. "Pantelleria brucia - si legge -. Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate e a cui si è trovata sistemazione per la notte, dobbiamo dire un grazie a vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale, Croce rossa, Capitaneria di porto, carabinieri, carabinieri forestali per lo sforzo messo in campo. Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo. Domattina ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti. Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l’isola".

L'incendio che ha devastato Pantelleria

La segnalazione d’incendio è arrivata alla sala operativa della Protezione civile alle 20:10 del 17 agosto, trasmessa dal Corpo Forestale che ha chiesto supporto. E' apparso subito chiaro che le fiamme sono partite da almeno due punti sul versante nord est dell’isola, contrada Gadir e vicine, ed era alimentato dal vento di scirocco. Diverse tettorie in legno e gazebo di ville e dammusi sono stati distrutti dalle fiamme. Diverse anche le ville evacuate per motivi di sicurezza. Sono stati mobilitati anche mezzi da Trapani e gli elicotteri regionali.



"Sono in costante aggiornamento con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Sul posto lavora senza tregua la nostra Forestale, assieme ai Vigili del fuoco ed ai volontari. L'origine sembra dolosa, è un colpo durissimo per l'isola e per tutti noi", dice all'Adnkronos il governatore siciliano Nello Musumeci.

Tra i tanti volti noti che si trovavano a Pantelleria quando è scoppiato il rogo, anche l'attore Claudio Santamaria con la moglie, la giornalista Francesca Barra. La coppia ha una casa sull'isola. "Noi stiamo bene, ma siamo in pensiero per i residenti, i turisti, per tutti coloro che stanno lasciando le proprie abitazioni, costretti alla fuga per le fiamme provocate da un (o più) piromane. Questo è un crimine!", scrive Claudio Santamaria.