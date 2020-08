Incendi a L'Aquila, fiamme a pochi metri dalle case: paura e gente in strada

E' stata una lunga notte di paura e preoccupazione a L'Aquila per gli incendi, di origine dolosa, divampati lo scorso giovedì 30 luglio a Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e sabato a Monte Cozza, zona frazione di Cansatessa e Pettino, con le fiamme a poche centinaia di metri dal popoloso quartiere del capoluogo. Il rogo è ben visibile da ogni parte della città.

A Pettino questa notte molte persone sono scese in strada lungo via del Castelvecchio, via Sfrizzoli e in altre che sono alle pendici della pineta. C’è timore che le fiamme possano arrivare alla zona di Madonna Fore e San Giuliano, molto frequentata dagli aquilani, già colpita dal rogo devastante del 2007.

Incendi L'Aquila, la situazione oggi: riprese le operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento con canadair ed elicotteri sono riprese questa mattina. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, protezione civile, volontari, esercito, forze dell'ordine e polizia locale. Il Comune dell’Aquila ha chiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza a causa degli incendi.

"Di due fronti, ne rimane sostanzialmente solo uno. Nella frazione di Arischia è sotto controllo, seppure non del tutto domato. Nei quartieri di Cansatessa e Pettino, invece, il quadro è più serio e ha generato apprensione tra i cittadini: molti sono scesi in strada nel corso di questa notte e di ieri", scrive su Facebook il sindaco Pierluigi Biondi sottolineando che "per ora non sono state disposte evacuazioni, ma abbiamo comunque individuato strutture ed alloggi alternativi per l’ospitalità. Alle 6.30 sono ripresi i lanci dei #canadair".