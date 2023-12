È stato spento solo questa mattina l'incendio divampato nell'impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta, la ex discarica di Roma dove transitano la maggior parte dei rifiuti della Capitale. Il personale dei vigili del fuoco sta lavorando per il raffreddamento e lo smassamento dell'aree coinvolte per evitare che il rogo possa ripartire, anche grazie al personale e ai mezzi arrivati da Campania, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia e Toscana.

L'incendio all'impianto tmb di Malagrotta

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha vietato lo sport all’aperto e chiesto ai cittadini di tenere le finestre chiuse nella speranza che la situazione non peggiori. Il provvedimento riguarda tutta la zona che rientra in un raggio di 6 chilometri dal luogo dell’incendio e che durerà per almeno 48 ore. Una eventuale diffusione di diossina nell'aria causata dall'incendio presso la discarica di Malagrotta determinerebbe enormi rischi per la salute umana, essendo ben noti gli effetti cancerogeni e neurotossici di tale sostanza sul corpo umano: come spiega il presidente della società italiana di medicina ambientale, Alessandro Miani, il rischio aereo della diossina - un composto pesante che tende a precipitare entro brevi distanze - è limitato all'area interessata dai fumi del rogo e, in caso di nube tossica, a tutto il territorio colpito dalla ricaduta a terra dei fumi.

Si tratta di un'area molto più vasta rispetto a quanto indicato inizialmente dalla protezione civile che, sempre a titolo precauzionale, aveva invitato nelle scorse ore un'area rossa di un chilometro dalla zona dell’incendio. Fino a quando non sarà accertata la natura delle sostanze andate in cenere e l'eventuale produzione di diossina, è bene mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti e non utilizzare i condizionatori d’aria.

Per le emergenze sono attivi, oltre al Numero Unico Emergenze 112, il numero verde della Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale 800 854 854 o 06 67109200.

Avviata una campagna di monitoraggio dell'aria: i dati verranno poi comunicati all'Asl Rm 3, l'azienda sanitaria competetene sul territorio interessato. Futuri provvedimenti verranno presi proprio sulla base dei risultati che emergeranno dagli studi. Nelle prossime ore verrò preparato il "modello di ricaduta degli inquinanti aerodispersi" che restituirà una situazione più chiara sull'aria che stanno respirando i romani che vivono in zona. Nel 90% dei casi l'esposizione umana alla diossina avviene per via alimentare attraverso il ciclo alimentare completo: frutta e verdura, foraggio di animali, allevamenti di animali, erbivori, carnivori di cui l'uomo si ciba.

Che cosa succede dopo l'incendio di Malagrotta

Per l'incendio del Tmb di Malagrotta si teme un atto doloso che arriva in concomitanza con l'aumento dei conferimenti nell'impianto per le festività natalizie: sono stati potenziati i controlli negli stabilimenti di Ponte Malnome, di Rocca Cencia e di Via dei Romagnoli, gli unici attivi a supporto della Capitale.

Con l'inceneritore che è ancora un progetto e senza una discarica, per Roma l'incendio del Tmb di Malagrotta è una catastrofe per la gestione dei rifiuti. L'impianto era gestito dal commissario per i rifiuti ed era l'unico funzionante nel territorio della ex discarica dopo che appena 18 mesi fa era andato in fumo il Tmb 2. Ora la situazione dei rifiuti nella capitale è totalmente fuori controllo e solo un soccorso da altre regioni può aiutare la città.

Il 15 giugno 2022 un caso del tutto simile sempre nella cosiddetta "Città dell'ambiente" dove, oltre alla discarica chiusa nell'ottobre 2013, sono presenti due linee di trattamento meccanico e biologico che trattavano 900 tonnellate al giorno. Diciotto mesi fa l'incendio aveva prodotto una enorme nube di fumo carica di diossina. All'epoca le fiamme scaturirono nell'area dove si trovava un gassificatore mai entrato in funzione: poi l'incendio si era propagato all'area della seconda linea del trattamento meccanico e biologico, coinvolgendo la cosiddetta vasca di contenimento dei rifiuti.

Articolo in aggiornamento