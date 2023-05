Un'esplosione poi l'inferno di fiamme nel centro di Milano: almeno quattro feriti

Inferno di fiamme in centro a Milano. Stando a quanto si apprende il rogo sarebbe partito da un veicolo (un furgone) che trasportava bombole di ossigeno e che sarebbe esploso in via Pier Lombardo all'angolo con via Vasari, zona porta Romana, innescando detonazioni a domino che ha coinvolto almeno 5 veicoli, oltre ad alcuni ciclomotori.

Secondo quanto si è appreso il rogo ha interessato anche i palazzi adiacenti.

Incendio a Milano: video agenzia Dire

Il primo bilancio della polizia locale parla di almeno quattro feriti accertati, tra i quali l'autista che guidava il camion di bombole d'ossigeno che è esploso. Testimoni raccontano di come l'autista del camion si sia accorto dell'esplosione imminente, scendendo di corsa dal mezzo e salvandosi la vita.

Sul posto tre ambulanze e due auto mediche di Areu. Non risulterebbero feriti gravi né dispersi.

I vigili del Fuoco stanno evacuando l'area comprese abitazioni private e un asilo nido. Primi ad arrivare i carabinieri.

Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, a provocare il rogo potrebbe essere stato un problema tecnico a un furgone.

Alcuni testimoni hanno riferito a MilanoToday di aver sentito delle esplosioni.