Incendio in casa di riposo, è strage: almeno 6 morti, decine di intossicati. Chi sono le vittime

Il bilancio è pesantissimo. Intorno all'1:20 della notte scorsa si è sviluppato un incendio alla casa di riposo dei Coniugi, a Milano, in via dei Cinquecento. Erano 167 le persone presenti nella struttura quando è iniziato l'incubo.

Milano, incendio alla casa di riposo: 6 morti, decine di feriti

Sei persone sono morte e molte altre sono ricoverate in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco era ancora in corso all'alba di venerdì. Sul posto sono accorse nel giro di pochi minuti 11 ambulanze. La cause dell'incendio al momento non sono note, ma si propende per una causa accidentale.

Comprende anche 81 feriti, di cui due gravissimi, il bilancio dell'incendio nel quartiere Corvetto. Due ospiti della struttura sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, altri 14 in codice giallo e 65 in codice verde nei vari ospedali cittadini e dell'hinterland milanese. L'incendio ha interessato il primo e il secondo piano della struttura.

Come sono divampate le fiamme

Venerdì mattina fuori dalla Rsa - di proprietà del Comune di Milano, gestita dalla cooperativa Proges - sono arrivati il sindaco Beppe Sala e l’assessore al welfare, Lamberto Bertolè, che ha garantito che gli "sfollati" saranno ricollocati in altre Rsa comunali. "Viene da dire che poteva andare peggio, ma sei morti sono un bilancio pesantissimo", ha detto il sindaco. Presenti anche il procuratore capo Marcello Viola - che ha spiegato che "non ci sono elementi per pensare al dolo" - e il pm Tiziano Siciliano. Le indagini sono delegate al Nia, Nucleo investigativo antincendi, dei pompieri, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Pochi i dubbi sulla dinamica, mentre restano da accertare le cause del rogo che ha scatenato l’inferno.

Secondo quanto riferito dalla stessa Siciliano, che ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, le fiamme sono partite dal letto di uno degli ospiti. “Sicuramente il rogo parte in una stanza e sicuramente dal letto di una paziente, perché ci sono lì i danni maggiori”, ha spiegato. E ancora: “Dai danni si vede che l’incendio è partito da lì, quale sia l’innesco è presto per dirlo”. Il magistrato ha poi sottolineato che ci sono verifiche in corso sul sistema antincendio e sul numero di dipendenti presenti in quel momento nella Rsa. Nel piano interessato dal rogo c’erano numerose sedie a rotelle, il che lascia presupporre che molti dei pazienti avessero difficoltà a camminare.

Chi sono le vittime

Due donne che occupavano la stessa stanza della Casa di riposo per coniugi a Milano da cui è divampato il devastante rogo nella notte avevano di 69 e di 87 anni e sono morte carbonizzate per le fiamme. Gli altri quattro deceduti, tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni, invece per intossicazione.

Cos'è la "Casa per Coniugi" di Milano

La 'Casa per coniugi' è una residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune di Milano gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni. Accoglie anziani con vari livelli di non autosufficienza, che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere. E' suddivisa in 12 nuclei di cui due dedicati a malati di Alzheimer.

La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di tre piani del 1920 e ha 210 posti letto. A casa di riposto è stata adibita oltre mezzo secolo fa, nel 1955.

