Incendio nel palazzo, stufetta killer: muore una coppia di anziani

Una coppia di anziani è stata trovata morta nell'incendio del proprio appartamento. Un'alba tragica quella di oggi 26 febbraio 202 a Napoli dove con tutta probabilità una stufetta killer ha scatenato una vero e proprio inferno. Dal rogo mortale è riuscita a salvarsi una terza persona, che ora si trova all’ospedale partenopeo con ustioni su tutti gli arti.

L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che si sono trovati davanti una scena agghiacciante, come spiega NapoliToday: l’anziano di 93 anni avvolto dalle fiamme, ormai senza vita, in camera da letto e la donna di 72 anni riversa a terra in cucina, scampata alle fiamme ma morta anche lei, probabilmente per le esalazioni del fumo che aveva invaso l’appartamento al quinto piano del palazzo nel quartiere di Fuorigrotta.

Ma per sapere che cosa sia successo con precisione, si dovrà attendere la relazione dei pompieri napoletani, che hanno anche evacuato con due autoscale i residenti dell'ultimo piano dell’edificio, ma soprattutto le indagini avviate dalla polizia.