Nave brucia da 9 giorni, mobilitati mezzi speciali: "L'interno è incandescente"

Ancora fiamme nel porto di Palermo, per un incendio che dura dal 14 gennaio. Nove giorni fa infatti è divampato un rogo nel garage del traghetto Superba della Gnv che doveva collegare il capoluogo siciliano con Napoli. La temperatura è arrivata a oltre 150 gradi. L'interno della nave è ancora incandescente e sono stati mobilitati anche mezzi speciali e uomini giunti da Genova per riuscire a spegnere le fiamme.

Vediamo cosa è successo. Il 14 gennaio le fiamme si sono sprigionate nel garage da uno dei mezzi imbarcati. A bordo c'erano 180 passeggeri, in partenza dal porto di Palermo per Napoli, più un'ottantina di componenti dell'equipaggio. Le persone sono state tratte in salvo e non ci sono stati feriti. Fortunatamente l'incendio è divampato mentre il traghetto era ancora ormeggiato, circostanza che ha reso più accessibile l'intervento dei vigili del fuoco. Se fosse accaduto durante la traversata, le operazioni di salvataggio dei passeggeri e di spegnimento delle fiamme sarebbero state certamente più complesse e rischiose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 14 gennaio le procedure sullo scafo vanno andate avanti senza sosta. Il garage è stato sigillato per fare sì che carenza di ossigeno soffochi l'incendio. "Le temperature hanno raggiunto livelli molto alti - spiega il comandante dei vigili del fuoco, Sergio Inzerillo - e l'interno della nave è ancora incandescente. Il nostro intento è di far sì che i focolai sul ponte 4 si arrestino nei giorni a seguire. Purtroppo, le miscele infiammabili sono state alimentate dalle folate di vento penetrate dagli oblò che erano stati danneggiati dalla potenza dell'acqua sparata dagli idranti".

Oggi i vigili del fuoco hanno aperto il portellone e sono entrati dentro il garage della nave. Sono stati effettuati dei fori dal ponte 6, la copertura sopra il garage, sia dal lato di dritta che di sinistra, da dove è stata inserita della schiuma per cercare di raffreddare la zona dove ci sono i mezzi. Alle operazioni hanno preso parte i vigili del fuoco dei comandi di Genova, Napoli insieme a quelli di Palermo e di altri comandi provinciali della provincia. Le operazioni con lo schiumogeno sono state necessarie per diminuire le temperature nel garage e consentite alle squadre di effettuare le necessarie verifiche.

Lo spegnimento delle fiamme è solo il primo passaggio. La nave deve essere raffreddata e svuotata, poi messa in sicurezza e spostata in un luogo. "Non ci sono state vittime, grazie al pronto intervento e all'opera dei vigili del fuoco e della Capitaneria ai quali va il mio personale ringraziamento - sottolinea Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare della Sicilia occidentale - l'allarme è rientrato ma perché l'emergenza si possa dichiarare conclusa, bisognerà attendere il raffreddamento della nave. Aspettiamo, dunque, che i vigili del fuoco completino le loro operazioni per dichiarare, con certezza, il ritorno alla normalità".