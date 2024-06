Incendio in un'autofficina, morti mamma papà e figlio che abitavano nel condominio. L'ipotesi sulla tragedia

Sono Silvano Tollardo, di 66 anni, Carolina De Luca, di 63, e il loro figlio Antonio, di 34, le tre vittime dell'incendio divampato intorno alle 19 di venerdì sera, 14 giugno 2024, in un condominio di via Fra Galgario, in zona Gambara, a Milano. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo sarebbe scoppiato all'interno di un'autofficina completamente avvolta dalle fiamme, che hanno raggiunto anche i primi tre piani del condominio. I feriti sono quattro: si tratta di un 39enne portato per le ustioni in codice giallo al Policlinico e di tre persone (una donna di 68 anni, un’anziana di 89 e un uomo di 56) portati in codice verde agli ospedali San Giuseppe e San Carlo.

Da quanto si apprende la procura di Milano aprirà un fascicolo per omicidio colposo, disastro e incendio colposo. Il titolare dell’officina potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati a sua garanzia. Gli inquirenti ora dovranno se siano state rispettate le leggi sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione. "Mio papà stava rientrando, quando è scoppiato l"incendio e in un secondo le fiamme hanno avvolto tutto il palazzo", ha raccontato ai cronisti un ragazzo che abita nello stabile.

L'ipotesi sull'incendio. La pm: "Le vittime non sono riuscite a scappare"

Le vittime "non sono riuscite a scappare" ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. I tre si trovavano in un appartamento del terzo piano. "Gli appartamenti del primo e del secondo piano fortunatamente erano vuoti" ha aggiunto il procuratore sulla base del sopralluogo effettuato con il comandante della Polizia locale Marco Ciacci, altrimenti "avrebbe potuto essere disgrazia ancora maggiore". Il sospetto è che Silvano, Carolina e il figlio Antonio potrebbero essere stati storditi dal fumo e non siano riusciti per questo a mettersi in salvo. Ma sulla dinamica di quanto accaduto dovrà fare luce la magistratura.

È stato "un incendio incontrollabile" ha detto ancora Siciliano ricostruendo la tragedia. Il rogo "si è sviluppato verosimilmente su un'auto che era in riparazione. Questo, per la benzina e per la presenza di materiali altamente infiammabili, ha innescato un incendio non controllabile, che verosimilmente ha interessato dell’altro materiale combustibile come pneumatici, che hanno provocato di conseguenza un fumo straordinario".

Una delle prime ipotesi, per quanto non formulata in via ufficiale dagli inquirenti, è che qualcuno abbia compiuto una manovra azzardata, agendo forse con imperizia. Fatto sta che in breve tempo le fiamme hanno devastato l'officina propagandosi poi al resto dell'edificio e arrivando fino ai piani superiori. "Da quello che ho potuto vedere - ha osservato la pm - dall'annerimento delle pareti si capisce che c’è stato uno straordinario carico di incendio, ma la valutazione dovrà essere fatta dagli esperti. Questa è soltanto la prima immagine che noi abbiamo avuto".

In totale per spegnere l'incendio sono state impiegate otto squadre dei vigili del fuoco per una cinquantina di uomini. I vigili del fuoco, intorno alle otto di sera, hanno domato le fiamme riuscendo a circoscrivere il rogo evitando che si propagasse verso gli ultimi piani del palazzo.