Incendi in Sardegna, centinaia di sfollati: 10mila ettari di terreno bruciati

Incendi in Sardegna: l'Oristanese è nella morsa del fuoco. I vigili del fuoco sono impegnati da ieri nel contrasto ad un vasto incendio boschivo nella provincia sarda. Partito dal territorio di Bonarcado, e alimentato dal forte vento, il rogo si è propagato fino a Cuglieri, dove stanotte 40 persone sono state evacuate da una casa di cura lambita dalle fiamme, e all'abitato di Santu Lussurgiu, dove sono state allontanate precauzionalmente 60 famiglie dalle proprie abitazioni.

Incendi in Sardegna in provincia di Oristano: le ultime notizie

Attualmente stanno operando per l'estinzione dell'incendio dieci squadre con 30 automezzi per l'antincendio boschivo, col supporto aereo di 7 canadair. Paura anche a Sennariolo, che è stato completamente evacuato: 155 gli sfollati. Questa mattina la situazione è lievemente migliorata. Le persone che hanno trascorso gran parte della notte lontano da casa stanno facendo rientro, mentre sono state evacuate anche alcune abitazioni anche a Tresnuraghes e Flussio. Ma gli incendi non sono ancora stati spenti e le fiamme si stanno dirigendo verso la costa. Centinaia di persone sono state evacuate anche nel paese di Scano Montiferro. Il sindaco Antonio Flore ha disposto un centro di raccolta nella palestra comunale. Intanto il fuoco continua ad avanzare verso le montagne tra Santu Lussurgiu e Macomer, minacciando San Leonardo e il Monte Sant'Antonio.

#Oristano #incendio di vegetazione a Bonarcado: 60 #vigilidelfuoco al lavoro a terra in contrasto alle fiamme col supporto aereo di 3 #canadair e 1 elicottero AW-139 Drago VF 144. Nelle foto la ricognizione aerea sull'area di Santu Lussurgiu [#25luglio 11:15] pic.twitter.com/NGcVJ0HZTK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 25, 2021

"Scriverò al presidente Mario Draghi per chiedere che una quota del Pnrr sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione, che rimargini queste terribili ferite", ha detto il presidente della regione, Christian Solinas, riferendosi agli incendi che hanno distrutto 10mila ettari di vegetazione, aziende e case e causato la morte di bestiame. La macchina della regione è interamente mobilitata: 7500 uomini, 20 mezzi aerei (oltre ai 7 Canadair, 13 elicotteri). "Chiediamo al governo - afferma ancora Solinas in una nota - un sostegno economico immediato per ristorare i danni e aiutare le comunità colpite a ripartire".

"Viviamo con preoccupazione, angoscia e immenso dolore queste ore drammatiche - aveva detto in precedenza il presidente - nelle quali le fiamme minacciano, ancora una volta, l'incolumità dei cittadini, le loro proprietà, e il nostro prezioso patrimonio ambientale. Sono vicino con la più profonda partecipazione ai Sindaci e a tutti i cittadini dei territori colpiti, e a tutti coloro che sono impegnati con abnegazione nella lotta a questa emergenza che ci minaccia in modo vile e violento. Siamo impegnati - aveva concluso Solinas - a ricercare le cause ed i responsabili di questo disastro oltre che a verificare i margini per ristorare gli ingenti danni subiti dalle comunità colpite".

Secondo una prima stima, sarebbero andati in fumo 10mila ettari di terreno. "Un'altra giornata impegnativa: abbiamo tutti gli 11 mezzi aerei in volo per la Sardegna, molti dei quali sul rogo dell'Oristanese, gli elicotteri dei vigili del fuoco e dell'esercito e sette canadair che stanno cercando di spegnere le fiamme che, secondo una prima stima sommaria, tra Santu Lussurgiu e Cuglieri hanno divorato circa 10mila ettari di territorio", ha detto il direttore generale della Protezione Civile della Sardegna, Antonio Belloi.

Dal 15 giugno sono stati 29.187 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 12.787 in più rispetto allo stesso periodo del 2020. La flotta aerea del Corpo nazionale, composta da 15 canadair e 8 elicotteri impegnati per l’antincendio boschivo, ha svolto finora 891 missioni, 3.856 ore di volo con 20.891 lanci di sostanze estinguenti. Ben 7.169 interventi in Puglia, 6.790 in Sicilia e 2.964 in Calabria: queste le regioni più colpite dai roghi finora.