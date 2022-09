Incendio nell'ospedale: fiamme nel reparto di ortopedia, il fumo invade tre piani

Un incendio è divampato nella notte all'interno dell'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il rogo, di cui non sono ancora chiare le cause, sarebbe scoppiato poco prima della mezzanotte al terzo piano del reparto di ortopedia. Il fumo ha però invaso anche il secondo e il quarto piano dello stabile. Per questo motivo circa 50 pazienti sono stati evacuati dai reparti, mentre sarebbero tre le persone intossicate. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono arrivati vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibili tre piani della palazzina. Sul luogo dell'incendio anche polizia, carabinieri e personale del 118. Saranno le forze dell'ordine a dover fare chiarezza sulle cause del rogo.