Si accende sigaretta mentre fa ossigenoterapia, il reparto va a fuoco: paura in ospedale, un morto

Si è acceso una sigaretta mentre faceva l'ossigenoterapia, è esploso tutto: così un incendio è divampato all'interno dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera, in provincia di Agrigento. E' successo venerdì sera e sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Sciacca prima, altre squadre da Santa Margherita Belice e da Agrigento poi.

Il paziente di Medicina dell'ospedale di Ribera che ha perso la vita è stato identificato, secondo quanto riporta Concetta Rizzo su AgrigentoNotizie. La vittima è un romeno di 53 anni, Costica Brustureanu, residente a Canicattì. Era stato ricoverato ieri, poco dopo pranzo nella struttura di Ribera. In base a una prima ricostruzione, in corso d'accertamento, pare che l'uomo si fosse tolto la mascherina di somministrazione dell'ossigeno, terapia alla quale veniva sottoposto, e si sarebbe acceso una sigaretta. La scintilla ha fatto esplodere il macchinario ed è divampato il gigantesco rogo.

I vigili del fuoco hanno evacuato pazienti e personale e hanno operato a lungo per domare le fiamme. Vani i soccorsi per il 53enne. La procura di Sciacca, con il sostituto di turno, ha disposto il sequestro dell'intera area. Dovranno essere fatti accertamenti per confermare la ricostruzione. Il piano dell'ospedale dove c'è il reparto di Medicina è ora completamente allagato e inagibile. I quattro pazienti che erano ricoverati nel reparto, pur se sotto choc, stanno bene. Tutto, anche dal punto di vista sanitario, è sotto controllo.

Su AgrigentoNotizie tutti gli aggiornamenti.