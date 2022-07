Un incendio è scoppiato nelle vicinanze di un ospedale

Un vasto incendio si è sviluppato nella zona antistante all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, in provincia di Agrigento. Le fiamme sono divampate all'interno della corte che delimita il nosocomio, lambendo l'ingresso posteriore della struttura. I vigili del fuoco sono al lavoro nel tentativo di domare il fuoco. Nessun pericolo per gli ospiti della struttura: non è stato necessario evacuare la parte dell'immobile che si affaccia sul luogo dell'incendio e la situazione al momento sembra sotto controllo.