Scoppia incendio in ospedale, pazienti evacuati

Notte di paura a Scafati, in provincia di Salerno, per un incendio scoppiato all'interno dell'ospedale "Mauro Scarlato". L'allarme è scattato alle 2.20. Il rogo è divampato al terzo piano del nosocomio, nel reparto farmaceutico.

Sono stati evacuati, in via precauzionale, alcuni pazienti di più piani. I degenti sono stati trasferiti in un'altra ala dell'edificio. Una volte spente le fiamme si procederà con la verifica dei danni e le operazioni di messa in sicurezza. Da accertare le cause del rogo.