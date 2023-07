Incendio in casa alla veglia funebre: anche la salma è divorata dalle fiamme

Orrore in una Palermo sotto shock per gli incendi. Stavano vegliando il loro caro, un anziano deceduto in ospedale e rientrato ieri a casa, quando all'improvviso hanno dovuto abbandonare l'appartamento in fretta e furia a causa dell'incendio che ha colpito l'edificio dove si trovavano. E' accaduto in largo delle Petralie, traversa di via Erice, a Borgo Nuovo.

La bara, riporta PalermoToday, è stata divorata dalle fiamme che hanno attaccato anche la palazzina, ora inagibile. Il video del rogo, che ha fatto il giro dei social, mostra un giovane scappare dall'immobile andato a fuoco e poi si sente una donna urlare. Sul posto è successivamente arrivata la polizia. Nelle scorse ore gli agenti hanno assistito i numerosi residenti di Borgo Nuovo riversatisi per strada per sfuggire alle fiamme. Numerose anche le auto bruciate e nel quartiere si sono perfino visti dei cavalli in fuga.

Gli incendi in Sicilia

Il bilancio degli incendi in Sicilia è pesantissimo. Due settantenni trovati carbonizzati in un'abitazione avvolta dalle fiamme a Cinisi vicino all'aeroporto Falcone Borsellino, una donna di 88 anni deceduta a San Martino delle Scale perché il fuoco ha impedito all'ambulanza di soccorrerla, una persona al momento irrintracciabile a Patti nel Messinese . Due forestali ricoverati con gravi ustioni rimediate mentre prestavano soccorsi. Quasi 2 mila sfollati.

Le fiamme stanno devastando boschi, zone collinari, parchi e centri abitati in diverse parti dell'isola. Roghi ovunque, alcune strade statali sono chiuse, ci sono paesi isolati. A Palermo e nei comuni limitrofi la situazione più grave: l'aria è quasi irrespirabile, il cielo è invaso dal fumo, piove cenere.