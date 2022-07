Camping prende fuoco in una pineta, fiamme alte e fumo visibile da chilometri

Un incendio è divampato intorno alle 17 di oggi in un ex camping dismesso che si trova fra via di Castel Fusano e via dei Pescatori, alla periferia Sud di Roma. Come riporta RomaToday, a causa del vento le fiamme hanno poi interessato terreni incolti e macchia boschiva prendendo forza e crescendo rapidamente. Nel camping si trovano diverse strutture in legno distrutte dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cominciato le operazioni di spegnimento del rogo. Arrivati anche i poliziotti del distretto Lido di polizia e gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale ed i carabinieri forestali di Roma che indagano sull'accaduto. Al momento non risulterebbero persone ferite o intossicate con i caschi bianchi che potrebbero attuare delle chiusure stradali per agevolare l'intervento dei soccorritori.

La pineta si trova all'interno di una riserva naturale, la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che si estende per circa 15.900 ettari, di cui 8.000 nel territorio di Roma Capitale. Per salvare la pineta sta già lavorando un elicottero e sono in arrivo due Canadair.

Articolo in aggiornamento